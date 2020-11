Cette entreprise montréalaise fait des gâteaux-piñatas parfaits en temps de pandémie

Souffler ses bougies de fête sur un gâteau est quelque chose qu’on ne refera pas de sitôt!

Ça ne veut toutefois pas dire qu’on ne peut pas souligner son anniversaire comme il se doit! Par chance, la petite entreprise montréalaise She Bakes Me Happy a pensé à une version un peu plus «COVID-friendly» du gâteau d’anniversaire: le gâteau-piñata!

Le principe est que vous devez casser votre gâteau qui est fait de chocolat dur afin de dévoiler les bonbons qui se cachent à l’intérieur. Un petit marteau de bois est fourni à l’achat du gâteau pour vous permettre de craquer le chocolat!

Les gâteaux sont faits sur commande et vous pouvez les personnaliser selon l’occasion! Il suffit d’écrire à l’adresse shebakesmehappymtl@gmail.com pour connaître les possibilités et les prix!

Toutes les raisons sont bonnes pour se commander un gâteau-piñata, même si c’est juste pour vous défouler pendant quelques secondes!

