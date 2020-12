Cette maison sur une petite rue «cachée» et intime du Village à vendre pour 899 000$

L’un des secrets les mieux gardés du quartier Centre-Sud est la petite avenue Lartigue.

• À lire aussi: Une chic maison de six chambres dans le Village à vendre pour 1 288 000$

Rares sont les opportunités d’habiter sur cette jolie avenue intime, mais voilà qu’une des maisons est actuellement sur le marché.

Remax

La maison est une construction de 1870 qui a entièrement été rénovée.

L’extérieur a conservé son cachet d’époque, alors que l’intérieur respire le contemporain.

Remax

La propriété offre trois chambres fermées, une salle de bains, une salle d’eau et une salle de lavage.

La cuisine, le salon et la salle à manger composent une grande aire ouverte qui baigne dans la lumière.

Remax

La cour est intime et magnifiquement aménagée avec un pavillon où il est possible de recevoir et de se reposer lorsque la température le permet.

La propriété est également parfaitement située, car bien qu’elle soit sur une rue intime, le métro Beaudry se trouve à quatre minutes de marche.

Remax

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble cette maison!

La maison unifamiliale est à vendre par Georges Bardagi pour la somme de 899 000$.

Voici d'autres propriétés à vendre:

s

s

s

s