Des maisons miroirs à louer en pleine forêt à Charlevoix

Un tout nouveau concept d’habitation voit le jour dans la région de Charlevoix.

L’équipe derrière les fameux dômes à flanc de montagne à Petite-Rivière-Saint-François a dévoilé son tout nouveau projet: Réflexion - Maisons miroirs.

Il s’agit en fait d’un hébergement dissimulé dans la magnifique forêt de Charlevoix grâce à une façade de 40 pieds de verres miroirs qui offrent un panorama à couper le souffle de l’extérieur, tout en permettant aux locataires d’admirer la nature confortablement de l’intérieur.

La maison peut accueillir jusqu’à 6 personnes avec ses deux chambres fermées, une cuisine haut de gamme et une salle de bain avec douche à l’italienne.

Les planchers sont en béton radiant et un foyer au bois réchauffe l’espace.

À l’extérieur, un spa privé permet de relaxer en nature.

Bien que le projet vienne tout juste d’être dévoilé, il est déjà possible de réserver un séjour dès le 5 mars 2021. Le tarif commence à 335$ la nuit et varie selon la saison et le nombre de locataires. Un minimum de deux nuits est exigé.

Deux maisons miroirs identiques accueilleront les premiers locataires au printemps 2021, mais gageons que l’équipe a l’intention d’en construire d’autres au cours des mois à venir.

Réservez votre séjour ici.

