Quoi faire au jour de l’An: 7 suggestions pour célébrer cette année

Au lieu de vous dresser la liste des nombreux partys du jour de l’An comme à l’habitude, Silo 57 vous propose quelques idées simples pour célébrer l’arrivée de 2021 en toute sécurité.

Voici donc 7 suggestions d’activités pour célébrer le jour de l’An cette année:

1. Un festin de votre restaurant préféré

Tout comme pour Noël, plusieurs restaurants ont décidé d’offrir un menu spécial pour fêter le jour de l’An. Parmi ceux qui nous font de l’œil, il y a le menu du Nouvel An du restaurant Hélicoptère dans Hochelaga. Le festin coûte 70$ par personne et comprend plusieurs mises en bouche, deux plats principaux et du dessert. Les commandes se font en ligne et vous pourrez récupérer votre repas le 31 décembre au restaurant.

Commandez le menu du Nouvel An de Hélicoptère ici.

2. Un karaoké virtuel entre amis

Si vous avez l’habitude de fêter le Nouvel An avec vos amis, ne changez pas vos plans, mais rassemblez-vous virtuellement! Organisez un karaoké virtuel et vous verrez que personne ne va s’ennuyer!

3. Vivre l’expérience Tomorrowland

Le populaire festival de musique électronique qui se déroule en Belgique se transporte sur le web cette année pour offrir un réveillon tout en musique! Le 31 décembre, sur le coup de 20h ici, au Québec, vous pourrez voir défiler jusqu’à 3h du matin plus de 25 artistes. Le festival sera diffusé en ligne à travers le monde et sera adapté à chacun des fuseaux horaires. Vous devez vous procurer un billet en ligne pour y participer!

Achetez un billet pour le réveillon de Tomorrowland ici.

4. Faire un marathon de vos films de Noël préférés

Installez le matelas dans le salon, sortez les chips ou faites du popcorn! Profitez de cette pause forcée de partys pour faire un marathon de tous vos films de Noël préférés. N’oubliez pas de téléphoner à la famille sur le coup de minuit pour leur souhaiter une belle année!

5. Fêter à l’hôtel W Montréal

L’hôtel W Montréal a décidé de proposer toute une expérience à ses clients pour leur permettre de souligner le Nouvel An comme il se doit. En choisissant le forfait «Prêt à célébrer», vous aurez droit à un hébergement en suite, un kit beauté gracieuseté d'Yves Saint-Laurent, un cocktail à l’arrivée, l’accès à une console PlayStation 4 avec trois jeux préinstallés, des films illimités, un petit-déjeuner pour deux pour emporter au restaurant Tbsp, des petites gâteries gourmandes, et encore plus!

Réservez ici ou avec le code promo HDK.

6. Une marche sur le mont Royal

Pourquoi ne pas s’offrir une balade en amoureux sur le mont Royal, ou dans votre quartier, en pleine nuit? Il n’y a rien de plus romantique que de s’échanger un baiser de minuit au sommet de la montagne avec la ville illuminée en arrière-plan!

7. Un gala virtuel avec la famille ou les amis

Organisez un gala virtuel avec vos êtres chers où tout le monde s’habille chic et boit de bonnes bulles. Tout bon gala vient avec des remises de prix, alors déterminez des catégories et faites voter les participants au gala les jours précédents le réveillon. Le soir venu, dévoilez les gagnants et ces derniers devront faire un discours de remerciement. N’hésitez pas à rendre le tout drôle pour que tout le monde ait un maximum de plaisir!

