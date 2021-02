Une maison à faire rêver au lac Memphrémagog signée _naturehumaine

La firme d’architectures _naturehumaine ne cesse de nous épater avec des propriétés plus fabuleuses les unes que les autres. Cette incroyable maison située au lac Memphrémagog dans les Cantons-de-l’Est est l’une de leurs toutes dernières réalisations.

Adrien Williams / Nature Humaine

Construite en 2020, la propriété se trouve sur un terrain escarpé au bord du lac.

Adrien Williams / Nature Humaine

L’architecture unique de la maison est inspirée des églises et de leur luminosité unique. L’agrandissement de l’abbaye de Saint-Benoît, conçu par l’architecte Dan Hanganu, fut une source d’inspiration, tant pour l’attention portée aux détails que pour l’apport de lumière naturelle dans les volumes en double-hauteur, peut-on lire sur le site de _naturehumaine.

Adrien Williams / Nature Humaine

Outre son décor exceptionnel, la maison donne un sentiment de bien-être instantané, entre autres, grâce à l’utilisation de matières monochromes.

Adrien Williams / Nature Humaine

On y retrouve une palette intemporelle de matériaux comme des planchers de béton des plafonds ornés de bois et des éléments de mobiliers intégrés fabriqués de bois et d’acier.

Adrien Williams / Nature Humaine

Le résultat est tout simplement sublime!

Les photos ont été prises par Adrien Williams.

Découvrez l’intérieur complet de la propriété, histoire de rêver un peu, dans la vidéo ci-haut!

Tous les détails de cette incroyable propriété ici.

