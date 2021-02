Un kit «Bouffe & Brews» pour les amateurs de bonne bouffe et bières à se faire livrer

C’est toujours le fun de voir collaborer deux établissements montréalais adorés.

• À lire aussi: Saint-Valentin: les restaurants où commander pour un festin d’amoureux

Le dépanneur de bières Cheers et le restaurant-buvette Poincaré collaborent pour offrir aux foodies un tout premier «Kit Bouffe & Brews».

Disponible sur le site de la boutique Cheers, le kit comprend un menu bouffe du Poincaré qui nourrit deux gros appétits et quatre bières de microbrasseries sélectionnées par l’équipe du Cheers pour s’accorder parfaitement avec la nourriture.

Le menu est composé de saucisses maison au porc, fenouil, sauge et ail fumées au bois de pommier servies avec choucroute fermentée, d’un cassoulet de panais, pommes, poireaux et haricots blancs à la crème ainsi qu’un pot de daikon épicés lacto-fermentés et fleur d’ail.

Le kit vient avec des cartes explicatives sur les accords qui vous sont proposés afin d’accompagner à merveille pour festin.

Le prix pour essayer cette première collaboration est fixé à 99$. Vous pouvez commander dès maintenant et conserver le tout au réfrigérateur jusqu’au 27 février.

Boutique Cheers Pointe-Saint-Charles

2035 rue Wellington, Montréal

Boutique Cheers Plateau

2401, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Poincaré Chinatown

1071, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s