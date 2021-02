Un marché vintage où faire des trouvailles déco aura lieu ce week-end

C’est souvent dans les marchés de décorations et de vêtements seconde main qu’on fait les plus belles trouvailles.

Ça tombe bien, car, les 19, 20 et 21 février prochains, le Bar Pamplemousse accueillera la troisième édition du Vintage Pop-Up.

Ce marché éphémère est l'occasion idéale pour encourager les artisans locaux, aider l’environnement et sortir de chez soi en toute sécurité!





Vous y trouverez une vaste sélection d’articles vintage provenant de boutiques locales comme Turquoise's Treasures, Bois et Émeraude, Cozy Days Vintage, Don’t Sell Me A Dog Vintage, Farfouillette Mtl, Lemons Vintage, Maison Vintage Mtl, Unique Finds Mtl et plusieurs autres.

C’est le moment de vous gâter!

Vintage Pop-Up no 3

1579, boulevard Saint-Laurent, Montréal

19, 20 et 21 février 2021, 12h à 18h

