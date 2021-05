Une maison mid-century modern figée dans le temps à vendre pour 729 000$ à Saint-Bruno-de-Montarville

Cette propriété située à Saint-Bruno-De-Montarville est une véritable œuvre-d'art en soi.

Royal Lepage

Construite en 1958, la maison possède encore de nombreuses particularités de son époque. Cela la rend donc particulièrement attrayante aux yeux des adeptes du Mid-Century Modern.

Royal Lepage

À l’intérieur, on retrouve des murs plaqués de bois et un décor qui semble figé dans le temps.

Royal Lepage

Le salon propose un espace de détente idéal avec une bibliothèque intégrée, un foyer de bois en pierres et même un coin dinette pour jouer au poker ou souper entre amis.

Royal Lepage

La cuisine n’a pas été touchée ou presque. On y retrouve donc un four encastré de l’époque et un design qui rappelle l’époque Mad Men.

Royal Lepage

La propriété possède un total de 4 chambres à coucher dont une se trouve au sous-sol.

La salle de bain rose est elle aussi une œuvre d’art en soi!

Royal Lepage

Au sous-sol, on retrouve un espace ouvert et convivial. Une chambre et une salle de bain s’y trouvent également.

Royal Lepage

À l’extérieur, la cour aménagée possède une piscine creusée!

Royal Lepage

Les vendeurs sont à la recherche d’acheteurs qui voudront bien prendre soin de cette propriété sans la dénaturer! Si vous êtes adeptes de Mid-Century Modern, c’est donc parfait pour vous!

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre pour 729 000$ par Roxane Jodoin de Royal Lepage.

Voici d’autres propriétés présentement à vendre :

s

s

s

s

s

s

s