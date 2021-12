8 boutiques de l’est de Montréal où trouver de beaux cadeaux

L’achat local est plus important que jamais encore cette année. Au lieu de commander vos cadeaux en ligne auprès de géants internationaux ou encore pour éviter de devoir affronter les foules des Fêtes dans les centres commerciaux, pensez à encourager vos commerces de proximité avant tout.

Vous serez surpris de voir que plusieurs des cadeaux de votre liste des Fêtes se trouvent fort probablement dans un commerce à quelques pas de chez vous ou à distance d'un simple trajet d’autobus.

Si vous habitez dans l’est de la ville, voici 8 boutiques où trouver de beaux cadeaux pour vos proches:

Cette charmante petite boutique de la rue Beaubien Est est un vrai paradis pour les écolos qui aiment les belles choses! Impossible de ressortir de là les mains vides. C’est la boutique tout indiquée où magasiner pour la personne à qui vous ne savez pas encore quoi acheter exactement.

2356, rue Beaubien Est

Pour combler les besoins de l’amateur de plantes dans la famille, c’est chez Alma Plantes que vous devez magasiner. Plantes, pots design, accessoires décoratifs, papeterie, etc., ce n’est vraiment pas le choix qui manque. En plus, l’équipe de la boutique est hypersympathique et saura vous guider si vous ne savez pas trop quoi acheter.

350, avenue Duluth Est

Cartes de vœux, illustrations, cadres, livres, jeux, vêtements et accessoires, la galerie-boutique de Paperole est l’endroit où se rendre pour des cadeaux de dernière minute dédiés à ceux qui aiment l’art.

3915, rue Saint-Denis

À la Librairie Racines, ce sont les histoires et les auteurs racisés qui tiennent la vedette. Installée à l'avant-boutique du Ausgang Plaza, dans Rosemont, cette librairie est parfaite pour trouver un cadeau à la personne de votre famille qui aime lire et/ou qui est engagée. La libraire ne tient pas que des livres. Vous pourrez compléter vos achats avec des accessoires pour le bien-être ou encore de la merch de l’entreprise.

6524, rue Saint-Hubert

Le fleuriste Oursin Fleurs, qui a pignon sur la rue Ontario, propose non seulement un nouveau bouquet de fleurs de saison chaque semaine, mais aussi des produits décoratifs pour la maison. Bougies, papeterie, gourmandises, etc., plusieurs options de petits cadeaux d’entreprises locales pour mettre la touche finale à vos emplettes se cachent dans cette boutique d’Hochelaga-Maisonneuve.

1336, rue Ontario Est

Si vous avez un amateur de bière dans la famille. C’est à la boutique Tite Frette que vous devez aller faire un tour. L’entreprise à une succursale dans Rosemont et vous pouvez y trouver une sélection de plusieurs centaines de bières de microbrasserie, dont plusieurs brassées sur mesure et vendues exclusivement sur place. C’est aussi une belle boutique à visiter pour trouver un cadeau d’hôte de dernière minute.

2245, rue Beaubien Est

Cette boutique de Villeray fait la promotion des métiers d'art et du talent d'ici. Les créations de près de 100 artistes et artisans des quatre coins du Québec se retrouvent chez Articho, ce qui en fait une boutique parfaite pour de jolis cadeaux d’ici.

300, rue Villeray

Si vous cherchez un joli cadeau pour votre filleul, mais que vous ne savez pas quoi lui acheter, rendez-vous à la boutique La Culotte à l’Envers, sur la Promenade Masson. L’endroit tient autant de jolis vêtements que des jouets éducatifs et des livres. Vous trouverez certainement quelque chose à déposer sous le sapin!

3162, rue Masson

Actuellement, la Chambre de commerce de l'est de Montréal tient une campagne pour encourager l’achat local dans les boutiques nommées ci-dessus dans plusieurs autres de son répertoire de membres. En fait, vous pouvez profiter d’une bonification de 10$ pour chaque tranche de 20$ achetée en carte de crédit prépayée via la campagne sur la plateforme La Ruche jusqu’au 23 décembre. Ça serait fou de ne pas en profiter!

