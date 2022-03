Avo MTL : un premier «avocado bar» s’installe dans le Village

Les amateurs d’avocat seront plus que ravis de savoir qu’un tout premier restaurant entièrement dédié à ce délicieux fruit vert a ouvert ses portes à Montréal.

Avo MTL est en fait un «pop-up» qui partage le même local que le Zizipop du Village sur la rue Sainte-Catherine Est.

Sans surprise, on retrouve sur le menu des tartinades à l’avocat qui font saliver, mais aussi des wraps et grilled-cheese où les avocats sont également à l’honneur. Les prix varient entre 7$ et 16$.

Vous pouvez soit manger les succulents plats à base d’avocat sur place dans un local coloré au mur rose, ou encore opter pour une commande à déguster sur le pouce.

Une nouvelle adresse à essayer dès que possible si vous êtes un grand fan d’avocats!

Avo MTL

1471, rue Sainte-Catherine Est

Ouvert du jeudi au dimanche

