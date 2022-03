Un resto de Mascouche organise une soirée «dating» pour les végétaliens

Si vous êtes végane et êtes tanné de swipe right des célibataires qui mangent qui aime le steak et le fromage, le restaurant Le Maskwa propose un évènement qui risque de vous intéresser.

L’établissement de Mascouche organise une toute première soirée «Match-toé» dans le but de faciliter les rencontres amoureuses entre végétaliens.

Elle aura lieu le 13 avril prochain de 17h à 20h. Le prix est de 20$ ce qui inclut une consommation, un accès au buffet (végane bien entendu) et la chance de peut-être rencontrer votre âme sœur!

Comme les places du restaurant sont limitées, vous devez absolument réserver. Il est aussi primordial d’envoyer un court message au restaurant en indiquant trois turn on et trois turn off en amour pour aider l’équipe du resto à réunir au mieux les célibataires ayant des intérêts similaires.

Célibataire et végane? Ne manquez surtout pas ce premier évènement! Sachez que le restaurant a également l’intention d’organiser d’autres soirées du genre pour la communauté LGBTQ+ végane!

«Match-toé» au Maskwa

13 avril de 17h à 20h

