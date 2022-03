Un concert à la bougie en hommage à Céline Dion aura lieu en mai

Après Queen, Chopin, Vivaldi, Coldplay, ABBA et Taylor Swift, voilà que les concerts Candlelight ne s’attaquent au répertoire de nulle autre que Céline Dion.

Dans une église éclairée seulement à la lueur des bougies, les plus belles pièces de Céline Dion seront reprises par un piano et un quatuor à cordes dans une ambiance des plus intimes.

Les concerts Candlelight proposent des moments magiques dans les plus beaux lieux de la ville.

Pour cette nouvelle édition spéciale en hommage à la célèbre chanteuse québécoise, il y a fort à parier que les fans seront aux anges. Les chansons J’irai où tu iras, L’amour existe encore, Because You Loved Me et My Heart Will Go On figurent sur le programme.

Quelques chansons d’Édith Piaf, de Jacques Brel, Joe Dassin et Coeur de Pirate figurent également au programme.

Le spectacle est d’une durée d’environ 60 minutes.

Pour le moment, le concert est prévu pour le 12 mai 2022 à 19h et à 21h, et se tiendra dans le cadre enchanteur qu’est l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. D’autres dates risquent d’être ajoutées, selon la demande.

Il existe quatre catégories de billets. Les billets en zone A (60$) profitent d’une excellente visibilité, en zone B (50$) d’une très bonne, en zone C (40$) d’une bonne et en zone D (30$), d’une moyenne visibilité.

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée. Les portes ouvrent à 18h30.

Si vous cherchiez une idée d’activité romantique et différente, c’est le moment de rallier vos amis fans de Céline ou votre amoureux ou amoureuse afin de vivre une soirée unique.

Candleligh : Hommage à Céline Dion et autres à la bougie

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

4155, rue Wellington, Verdun

