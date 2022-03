Un commerce spécialisé en champignons s'installe dans Saint-Sauveur

Les champignons, soit on les aime, soit on les déteste. Une chose est sûre, la cuisine ne serait pas la même sans eux!

Depuis quelques années maintenant, les gens s’intéressent non seulement à une plus grande variété, mais aussi à la culture des champignons et comment les différencier lors de randonnées forestières.

C'est pourquoi l'arrivée d'une nouvelle entreprise spécialisée dans la culture des champignons à Saint-Sauveur, Basse-Ville de Québec, risque d'en intéresser plus d'un.

Ô Champignon Ferme Urbaine sera l'endroit idéal pour les amateurs de champignon de la région. Le projet a été lancé par Iris Chabout, qui compte produire diverses sortes de champignons qui seront offerts en boutique. Au moins cinq variétés devraient être disponibles lors de l’ouverture.

La boutique dédiée à la fungiculture prend peu à peu place dans le quartier Saint-Sauveur. L'ouverture est prévue pour la saison printanière.

À découvrir; shiitake, pioppino et pleurotes, entre autres.

Le local fera office de boutique pour accueillir la clientèle et de lieu de production. Non seulement les particuliers pourront venir se procurer plusieurs sortes de champignons à intégrer à leurs recettes, mais les restaurateurs pourront aussi trouver leur compte et intégrer des saveurs forestières locales à leur carte.

L’ouverture de Ô Champignon pourrait entraîner bien des curieux et des sceptiques à visiter la boutique.

Ô Champignon (ouverture prévue pour avril 2022)

165, avenue Lesage, Québec

