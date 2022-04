[ÈST] Éco-Cabines offre un forfait génial pour la fête des Mères

Cette fête des Mères, surprenez votre maman avec un forfait glamping en Gaspésie.

Situées au cœur de la nature, en Gaspésie, les Éco-Cabines [ÈST] souhaitent gâter les mamans en grand avec un forfait original. Tout au haut des rochers, les éco-cabines du site offrent une vue incroyable sur la mer au coucher du soleil. Il n’existe pas de cadre plus enchanteur où célébrer la femme la plus importante dans votre vie.

Sur le site, vous trouverez huit éco-cabines quatre saisons offertes pour la location. Elles sont toutes munies d’une toilette. Un bloc sanitaire est situé néanmoins au centre du site, proposant quatre salles de bain séparées complètes.

De plus, une station thermale intimiste est établie sur le site. Avec un sauna sec, un hammam, une cuve froide, une cuve chaude, une zone de détente extérieure et une zone de détente intérieure, il s’agit du cadre parfait où relaxer et vivre une immersion en pleine nature.

En vue de la fête des Mères, les fondateurs du site ont décidé d’offrir quelques attentions à maman entre le 1er et le 31 mai 2022.

Pour les réservations du mardi au jeudi, vous obtiendrez 10% de rabais sur la station thermale avec le code «maman10».

Dans la cabine, vous trouverez une carte personnalisée et une boîte de chocolats d’un artisan chocolatier local.

Il est possible de planifier un séjour-surprise pour maman en réservant directement sur le site internet de [ÈST] ou bien d’offrir un chèque-cadeau afin qu’elle puisse réserver elle-même son séjour de rêve.

Cette fête des Mères, offrez le glamping en cadeau grâce à ces offres toutes spéciales.

[ÈST] Éco-Cabines

107, route de Miguasha Ouest, Nouvelle

