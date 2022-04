Une maison écoresponsable quatre saisons avec vue sur l’eau, à louer à Terre-Neuve-et-Labrador

La «Winterhouse», à Norris Point, c’est cette spectaculaire construction écoresponsable qui offre une vue panoramique sur l’eau et les montagnes.

Cette maison se veut écoresponsable puisqu'elle a été conçue avec des matériaux durables qui respectent l'environnement, dont des fenêtres à apport solaire.

AIRBNB

Avec plus de 4000 pieds carrés, la maison est idéale pour les groupes ou les familles nombreuses. L’endroit propose quatre chambres, trois salles de bains et une salle d’eau.

L’aire de vie principale accueille le salon, la salle à manger et la grande cuisine. Ces pièces profitent d’une incroyable vue sur l’extérieur.

Avec ses hauts plafonds de bois, l’espace possède des volumes incomparables. Les couchers de soleil sont particulièrement exceptionnels dans ce lieu.

AIRBNB

La maison se trouve sur un acre de terrain, les voisins sont bien loin des yeux.

Un magnifique escalier mène vers la chambre principale. Celle-ci profite d’une des plus belles vues de Terre-Neuve-et-Labrador (selon les commentaires laissés par les voyageurs).

AIRBNB

Les deux autres chambres se trouvent au rez-de-chaussée.

Au sous-sol, vous trouverez tout le nécessaire pour vous amuser: table de ping-pong, équipement d’exercice, mur d’escalade et balançoire.

Une quatrième, et dernière chambre se trouve au sous-sol. Celle-ci propose un lit king et l’espace nécessaire pour s’installer confortablement.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de cette impressionnante maison à louer!

À quelques minutes seulement du site historique de l’UNESCO, Gros Morne, il est possible de s’y rendre afin d’observer les célèbres «Tablelands». Le parc offre un rare exemple du processus de dérive des continents : on peut ainsi y voir la croûte océanique profonde et les roches couleur rouille du manteau terrestre. Un site absolument impressionnant.

Sinon, une adorable plage se trouve à seulement cinq minutes de la maison.

Les animaux ne sont pas permis.

La maison est disponible pour la location sur Airbnb. Un minimum de 6 nuits est exigé pour réserver. Le prix d’une nuitée varie selon la période visée.

RÉSERVEZ ICI

