Osheaga annonce un autre gros changement dans ses têtes d’affiche

La nouvelle est tombée un peu plus tôt aujourd’hui, le 27 juin. Le rappeur A$AP Rocky ne sera pas présent à Osheaga cet été, comme c’était prévu depuis plusieurs mois déjà.

Le festival qui célèbre son 15e anniversaire cette année en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux.

Par chance, un remplaçant de taille s’amène à Montréal pour faire vibrer le parc Jean-Drapeau lors du spectacle de clôture du samedi.

Il s’agit du rappeur, compositeur et producteur américain Future.

Il reste encore des passes journalières pour la journée de samedi, si jamais cette nouvelle tête d’affiche vous intéressait davantage.

Future partage la journée avec d’autres artistes d’ici et d’ailleurs tels que Burna Boy, Geoffroy, Polo & Pan, Porter Robinson, Arkells, Sophia Bel, Tai Verdes et bien plus.

Rappelons que les Foo Fighters avaient également annulé leur présence en mars dernier, en raison du décès soudain du batteur Taylor Hawkins. Quelques jours après, Arcade Fire avait été annoncé comme remplaçant.

Consultez la programmation complète ici.

Osheaga – édition 15e anniversaire

Du 29 au 31 juillet 2022

Parc Jean-Drapeau, Montréal

