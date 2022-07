Les 5 meilleures boulangeries et pâtisseries sans gluten à Montréal

Les intolérances au gluten, au lactose et aux produits laitiers ou même au sucre se font de plus en plus nombreuses.

Du régime sans gluten à la maladie cœliaque: le chemin s’avère souvent ardu pour contourner les desserts et les pains remplis de gluten. Heureusement, il existe de bonnes adresses montréalaises qui permettent aux personnes souffrant d’intolérances au gluten de se gaver d'un délicieux croissant ou d'une délicieuse pâtisserie.

Pains, croissants et autres surprises sans gluten sont proposés et risquent d’être rapidement adoptés.

Voici 5 boulangeries et pâtisseries sans gluten où se régaler

Pour du sans gluten de haute voltige, il faut se rendre chez Le Marquis. Il s’attire les éloges depuis des années grâce à ses pâtisseries et produits de boulangerie sans lait ni gluten. Des produits sans lait, végétaliens et cétogènes y sont offerts également.

367, rue De Castelnau Est, Montréal

194, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Les pâtisseries et les viennoiseries sans gluten sont reines chez L’Artisan. Tous les produits sont confectionnés à Montréal et ils ne contiennent pas de lait. Viennoiseries, pâtisseries, pains, baguettes, quiches, pizzas et sandwichs figurent sur le menu. De surcroît, vous pouvez y faire confectionner un gâteau sur mesure pour vos occasions spéciales.

7700, rue St-Hubert, Montréal

En boutique, croissants, chocolatines et autres gâteries garnissent le comptoir de cette charmante adresse. Parc sans gluten se trouve à deux pas du parc Lafontaine et il ne propose que des produits sans gluten. Pensez à y faire un arrêt lors de votre prochain pique-nique. Les éclairs sans gluten sont des incontournables!

4050, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal

Depuis 2017, Audacieuse Vanille se plaît à servir des pâtisseries véganes, sans gluten et sans soya. En plus d’être magnifiques, ses produits sont délicieux et surprenants. Tous les ingrédients utilisés sont toujours sans gluten et végétaliens et, si possible, locaux et équitables. Le menu de l’endroit change toutes les deux ou trois semaines. Les pâtisseries les plus aimées sont régulièrement présentées, et les nouveautés sont ajoutées en fonction des saisons et de la créativité de Paulina Korzekwa, cheffe pâtissière et fondatrice, et son équipe. Les gâteaux sont magnifiques. Il faut cependant les commander 48 heures à l’avance.

3910, rue Wellington, Verdun

Chez Petit Lapin, vous trouverez des pâtisseries sans allergène ni gluten. Ne vous surprenez pas à trouver des produits sans produit laitier, sans œuf, sans noix, sans gluten, sans soja, etc. Tout est délicieux, préparé avec soin et offert à bon prix.

5475, avenue Royalmount, suite 125, Ville Mont-Royal

