Un joli condo avec cour arrière, à 3 minutes du métro Beaubien dans Rosemont-La Petite-Patrie, à vendre pour 549 000$

C’est au rez-de-chaussée de cette bâtisse centenaire que se trouve un charmant condo à vendre.

Les propriétaires de cette unité profitent de 923 pieds carrés d’aire habitable en plus de l’usage exclusif de la jolie cour arrière.

L’intérieur est parfaitement divisé. Le couloir mène à une aire ouverte qui rassemble le salon, la salle à manger et la cuisine.

Les acheteurs pourront aménager cette espace comme bon leur semble.

L’ajout d’un îlot dans la cuisine pourrait être agréable et pourquoi pas non plus inverser l’emplacement du salon et de la salle à manger?

Les deux chambres sont à l’avant de la propriété.

La chambre principale est spacieuse. Elle profite de deux garde-robes de chaque côté de la porte menant à la seule salle de bain de l’unité.

Cette dernière offre un plancher chauffant pour un confort maximal en hiver.

C’est là que se trouve aussi un garde-robe où dissimuler la laveuse et sécheuse.

La deuxième chambre à coucher est plus petite, mais tout de même fonctionnelle. Les dimensions sont parfaites pour aménager un bureau ou une chambre d’enfant.

La cour arrière fera le bonheur de ceux qui recherchent une petite oasis urbaine.

La verdure et les fleurs sont déjà bien présentes sur le petit terrain.

Le garage sert de rangement pour l’ensemble de la copropriété. Un potage commun a même été aménagé sur la toiture!

La propriété est parfaitement située dans le quartier Rosemont-La Petite-Patrie. Le métro Beaubien est à seulement 3 minutes de marche et les commerces se font plutôt nombreux aux alentours.

Patricia Hamelin et Carlo Spina de RE/MAX du Cartier s’occupent de la vente. Le prix demandé est de 549 000$.

