Un microchalet suisse digne d'une maison de Hobbit, à louer à Saint-Alphonse-de-Granby en Estrie

Les plus aventureux seront heureux de dormir dans ce microchalet en plein milieu de la forêt.

Entre le camping et le glamping se situe cette expérience complètement unique. Vous aurez sans doute l'impression de vous trouver dans une maison de hobbit!

Airbnb

Il s’agit d’une minuscule cabane en bois d’inspiration suisse aménagée afin d’héberger deux personnes tout au plus. Les 54 pieds carrés proposent juste assez d’espace pour un matelas double. Une grande fenêtre permet d’admirer la forêt depuis le lit. La literie propre sera fournie.

C’est l’endroit idéal pour décrocher et s’évader le temps d’un séjour de quelques nuitées. Cependant, il faut être prêt à vivre sans électricité.

Airbnb

Bien qu’une chaufferette soit disponible pour les nuits plus froides, cette habitation insolite n'offre ni électricité et ni eau courante.

Deux petites lampes à batterie sont fournies pour vous éclairer le soir et un 20L d'eau potable sera aussi mis à votre disposition. Le tout sera rangé dans la bécosse.

Airbnb

Le sentier pour se rendre au chalet est aménagé avec des lumières afin de vous aider à vous orienter.

Une toilette sèche sans odeur sera à votre disposition pendant votre séjour. Il suffit d’ajouter des copeaux de cèdre après l'utilisation.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir ce microchalet unique!

Aussi, tout l’essentiel pour cuisiner est fourni dans la réservation: petits chaudrons, poêle et plaque deux ronds au propane et son carburant. Les hôtes demandent aux invités de bien nettoyer la vaisselle et la plaque après l’usage.

Airbnb

Sur le terrain se trouvent tables à pique-nique et chaises de détente. Pour y accéder, il faut traverser un sentier aménagé par les hôtes sur le terrain de leur domicile principal.

Si vous rêvez depuis longtemps d’une escapade loin de toute distraction, ce chalet risque de répondre à vos besoins. Apportez livres et jeux de société dans vos bagages. C’est l’opportunité parfaite de rattraper son retard sur les quelques livres que vous avez entamés.

Sinon, bien installé dans l’Estrie, ce coin de pays se prête aux longues balades en vélo et aux randonnées pédestres. Préférez le parc national du Mont-Orford et le parc national de la Yamaska pour vos sorties en plein air.

En fin de journée, passez par Knowlton pour déguster une délicieuse bière de microbrasserie à la Knowlton Co.

Le mini-chalet est disponible pour la location sur le site d’Airbnb. Il vous coûtera 85$ la nuit pour un séjour en novembre.

