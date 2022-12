Bkind organise un marché de Noël 100% local avec une station de manucures

Les adeptes du temps des Fêtes voudront certainement ajouter à leur agenda un arrêt dans le tout nouveau marché organisé par l’entreprise de soins de beauté montréalais, Bkind.

Le petit marché de Noël qui aura lieu dans la jolie boutique de Bkind sur le boulevard Saint-Laurent se déroulera durant les trois premières semaines de décembre, du jeudi au dimanche.

En plus d’y découvrir quelques artisans locaux et de faire de belles trouvailles pour vos cadeaux de Noël, ce sera également l’occasion de vous chouchouter un brin. En effet, le dimanche, un bar à manucures sera mis en place afin d’essayer les jolis vernis de Bkind.

Pour 40$, vous ressortirez de la boutique avec des griffes en santé et colorées! Réservez votre place ici!

De plus, à l’achat de 90$ et plus vous obtiendrez un cadeau surprise (soit un masque pour le visage, un baume à mains ou encore un exfoliant pour le corps).

Durant les trois premiers week-ends de décembre (du jeudi au dimanche)

3455 boul. Saint-Laurent, Montréal

