BOXING DAY 2022: tous les rabais à ne pas manquer pour se gâter dès maintenant

Le 26 décembre est une excellente journée pour manger un restant de sandwiches pas de croûtes tout en faisant quelques achats en ligne.

Profitez des soldes du Boxing Day pour vous gâter et vous acheter quelques objets pour réaménager votre appart à votre goût.





Voici quelques entreprises qui offrent des rabais, et parfois dès maintenant!

1. Bkind

L’entreprise de produits véganes pour le corps et la maison propose des rabais excitants! Du 26 au 28 décembre, vous obtiendrez 20% de rabais sur tous les produits en ligne et du 27 au 28 en boutique! Aussi, toutes les commandes de 80$ et plus obtiendront une chandelle figue et cyprès gratuitement.

Magasinez ici.

Pour souligner le Boxing Day comme il se doit, l’entreprise Dans un Jardin a choisi de remettre sur ses tablettes certains produits ultra populaires jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez donc vous procurer en édition limitée des eaux de toilette (Vanille, Floralia, Rose du Désert, Fruit de la passion), des gels douche (Souffle de mer, Ça sent bon en maudit, Floralia, Fruit de la passion, Fleur de cactus) et des bains moussants (Vanille, Rose du Désert). De plus, Dans un jardin paie l’équivalent des taxes sur le web les 25 et 26 décembre ainsi que le 1er janvier. Voilà une bonne raison de se gâter!

Magasinez ici.

Pour la fin de l'année 2022, YOGA JEANS souhaite gâter sa communauté avec de gros rabais.Du 22 décembre 2022 au 9 janvier 2023, les personnes qui dépensent 150$ pourront profiter d’un rabais de 20% sur leur commande. De plus, les meilleurs vendeurs du site seront offerts à 40% de réduction. Ne manquez pas votre chance!

Magasinez ici.

4. Indigo

Indigo nous propose une liste de rabais sur plusieurs objets, et ce à partir du 24 décembre. Ce sera le moment de vous gâter avec une sélection de livres, d’articles de décoration pour la maison et plus encore.

Magasinez ici.

5. Bouclair

Les soldes d’après Noël sont déjà en cours sur le site de Bouclair. C’est l’occasion de mettre la main sur différents objets de décorations comme des jetés, des coussins, des chaises de salle à manger et plus encore. Profitez de soldes allant jusqu’à 50%!

Magasinez ici.

6. La Baie

Le Solde d’après Noël 2022 de La Baie vous propose des rabais allant jusqu’à 70%, même sur les articles déjà en solde. C’est votre chance de vous procurer des objets pour la maison comme de beaux draps blancs, une machine à café ou encore de beaux verres de vin.

Magasinez ici.

7. GOODEE

La superbe marque montréalaise qui représente une multitude de marques éthiques offrira de GROS rabais de fin d’année. À partir du 26 décembre à 8h, certains articles seront disponibles jusqu'à 50% de réduction. C’est le cas de cette lampe de table Tala Knuckle avec Porcelaine III – en chêne noirci, qui sera offerte à 50$ (prix régulier de 100$). Magasinez ici

8. Grow Activ

Cette nouvelle entreprise québécoise se spécialise dans les ensembles de sports de qualité, inclusifs et abordables. Pour le Boxing Day, les deux fondatrices et amies offrent un 30% de réduction sur le total de votre commande. Ne ratez pas cette chance!

Magasinez ici

Ne manquez pas nos dernières capsules!