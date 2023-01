Une maison à l’architecture unique à vendre pour 2 289 000$ dans Côte-des-Neiges

Cette propriété construite en 1956 a fait l'objet d’impressionnantes rénovations afin d’offrir un espace moderne et aéré à ses propriétaires.

Composée de 2400 pieds carrés divisés entre différents paliers, la propriété propose des aires de vie vastes et lumineuses où il fait bon vivre.

Dès que vous y mettrez les pieds, vous pourrez observer une pièce à aire ouverte, qui relie la salle à manger, la cuisine et le salon.

La salle à manger possède un chaleureux foyer au bois.

Dans la cuisine, on profite d’un large îlot où recevoir sans contrainte. De cette pièce, on peut bénéficier de la grande luminosité qu’offre le salon et ses nombreuses fenêtres.

La maison comprend un total de 4 chambres à coucher dont une se trouve au sous-sol.

La chambre à coucher principale donne accès à une salle de bain complète et moderne.

Au total, on compte trois salles de bain et une salle d’eau.

À l’extérieur, une belle cour aménagée vous attend. Terrasse multipalier, spa et jardin y sont installés pour votre plus grand plaisir. La cour est garnie de plantes et d’arbres adultes: c’est tout simplement magnifique!

Cette splendide maison est à vendre au coût de 2 289 000$. C’est Benjamin Guillou-Nisin de Royal Lepage qui s’en occupe. Tous les détails ici.

