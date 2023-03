San Gennaro: des beignets italiens aux pistaches à faire rêver

Si vous ne connaissez pas les bomboloni, permettez-nous d’introduire votre nouvelle pâtisserie favorite. Ces petits beignets originaires de l’Italie font actuellement fureur à Montréal, et ce n’est pas sans raison!

Traditionnellement farcis de crème pâtissière ou de confiture, on trouve également des bomboloni nappés de crème de pistaches et l’on ne peut plus s’en passer.

Pour les trouver, direction le Café San Gennaro. Incontournable de la Petite-Italie, le San Gennaro transporte la culture du sud de l’Italie jusqu'à Montréal dans son petit local de la rue Saint-Zotique.

Leurs bomboloni sont faits à base de crème de pistaches importée de Sicile et ils ne laissent personne indifférent.

Les amateurs de choco-noisette seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent y dénicher des bomboloni au Nutella.

Le San Gennaro distribue également ses petites douceurs au Café Ferlucci de la rue Castelnau. Plus d’occasions de se lécher les doigts!

Faites accompagner votre beignet d’un latte à la pistache décadent, et le tour est joué pour un festin cent pour cent pistacchio.

69, rue Saint-Zotique Est

