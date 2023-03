7 restos de Québec pour un bon mac’n cheese

Des pâtes et tout plein de fromage! Ça n’en prend pas plus pour être un hit assuré.

Si vous aussi vous êtes toujours disponible pour un bon mac’n cheese, tout indique que vous adorerez la liste ci-dessous.

Voici 7 restos de Québec où l’on aime aller pour un bon mac’n cheese!

1o Faite à l’os

Dynamique et sympathique sont deux mots qui le décrivent à merveille. On nous y propose des classiques et des spécialités de grillades, le tout dans une atmosphère rustique à souhait.

637, Grande Allée Est

2o Côtes-à-côtes

Un resto charmant où l’on nous cuisine de délicieux steaks à la française, des fruits de mer et des mets de bistro classiques, comme l’incontournable mac’n cheese.

1280, boulevard Lebourgneuf, suite 110

3o Chez Biceps BBQ

Des grillades savoureuses, des bières artisanales et de nombreux whiskys... quoi de mieux pour faire lever le party? Un établissement chaleureux dont la réputation n’est plus à faire.

5151, boulevard Henri-Bourassa

4o La Buche

Une jolie cabane à sucre où nous est servie une cuisine québécoise réinventée et où les cocktails sont à l’honneur. Endroit rustique et original aux chaleureux murs en pierre.

49, rue Saint-Louis

5o Sapristi

Y aller, c’est y retourner souvent! Ce resto italien moderne offre des pizzas et des pâtes généreusement copieuses.

Plusieurs adresses

6o Diner Saint-Sauveur

Sans contredit l’un des restaurants les plus accueillants en ville. Le mac’n cheese vole carrément la vedette: pâtes Scooby Doo, sauce au fromage Noyan, choux de Bruxelles Buffalo frits... le tout flambé au fromage bleu!

450, rue Saint-Vallier Ouest

7o Snack Bar Saint-Jean

Restaurant au décor inspiré du plein air et au service au comptoir bien sympathique. Burgers, poutines, sandwichs, croquettes au mac’n cheese et combo mac & cheeseburger.

780, rue Saint-Jean

