Une œuvre éphémère vraiment WOW débarque sur le Mont-Royal

Le versant Est du Mont-Royal prend temporairement des airs d'œuvre d’art grâce à une murale éphémère plus grande que nature, absolument impressionnante.

Réalisée dans le cadre du festival Mural , on peut dire que cette œuvre lance officiellement les festivités.

Une vue aérienne permet de prendre mesure de l’ampleur de la fresque et nous laisse bouche bée.

Symbolisant la solidarité et l’effort collectif, l'œuvre s’inscrit dans la série "Beyond Walls" de Saype , un artiste visuel reconnu mondialement pour son travail passager.

On a d’ailleurs pu apercevoir cette iconique poignée de main à en Asie et au Moyen-Orient, en passant par Paris et New York.

Ne ratez pas votre chance d'aller voir cette oeuvre avant qu'elle ne disparaisse!

8 au 18 juin 2023

