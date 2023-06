Voici LE verre par excellence pour se faire des cafés glacés dignes des plus beaux « coffee shops » à la maison tout l'été

On l’a trouvé, le fameux verre à café glacé utilisé dans les cafés les plus cool en ville!

Parce qu’un café, ça se savoure tant avec les papilles qu’avec les yeux, on brûle d’envie de se procurer ce verre qui donne instantanément un edge à notre boisson préférée (et de s’ouvrir un deuxième compte Instagram pour partager nos créations, why not?)

C’est sur le site de Maison Simons qu’on trouve ce verre minimaliste à souhait, mais unique avec ses courbes discrètes.

De plus, pas question de briser le petit cochon: la paire se vend à seulement 12$. De rien!

Maison Simons

Acheter ici

