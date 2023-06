Sae Low: la nouvelle buvette asiatique du quartier Villeray

Un nouvel établissement vient d’atterrir dans Villeray et, alors qu’il ne commence qu’à accueillir ses premiers clients, on se doute déjà qu’il fera fureur!

Surnommé le Sae Low, ce café-buvette reprend le local du feu Cafécoquetel, à l'intersection des rues Berri et Faillon.

Affichant maintenant une façade aux tons de vert et de rose, l’espace se veut un lieu de rencontre pour les résidents du quartier, du brunch au 5 à tard.

Depuis quelques semaines, l’équipe qui se trouve également derrière les restos Mui Mui et Anémone bûche sur un menu misant sur la fraîcheur et les produits de saison afin d’accompagner vos cafés, limonades ou cocktails prefs.

On peut apercevoir sur leur compte Instagram un avant-goût des plats qui y sont servis, dont une salade de tataki de saumon, asperge, kale, radicchio, concombre et daikon ainsi qu’une assiette mystère qui a tout pour s’apparenter à un sandwich à la confiture next level.

Une limonade pétillante à la pastèque et à l’estragon nous fait aussi de l'œil.

Un lieu à ajouter à son carnet de bonnes adresses!

426, Rue Faillon E

Ouverture le 27 juin 2023

