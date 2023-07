Menu Extra organise deux soirées de rêve au Jardin Botanique de Montréal

Et ils frappent encore! La brigade de Menu Extra vient d’annoncer la tenue de deux soirées gastronomiques au Jardin Botanique.

Encerclez les 9 et 10 août 2023, et conviez vos amis foodies à une soirée haute en saveur dans un cadre des plus idylliques.

Le tout se déroulera sur la passerelle de la Maison de l’arbre. L’équipe y présentera un menu douze services en accord avec des vins précieusement vieillis du cellier.



Une quarantaine d’invités auront la chance de vivre une expérience gastronomique à l’extérieur (ou dans la Maison de l’arbre si la température est moins clémente), accompagnée d’une vue incroyable sur la flore.

En achetant le billet pour la soirée, les invités auront également accès au jardin botanique en après-midi.

Le souper débutera à 18h à la Maison de l'Arbre Frédérick Bach au Jardin botanique.

9 et 10 août 2023

Maison de l’Arbre - Frédéric-Back 4500 Bd Rosemont, Montréal

350$ par personne, nourriture, vins et billet d’entrée inclus

Réservations ici

