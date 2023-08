[PHOTOS] Les 8 plus beaux couples vus à Lasso en fin de semaine

La deuxième édition du festival country urbain du Québec se déroule ce vendredi et ce samedi au parc Jean-Drapeau.

• À lire aussi: #QuoiFaire: 10 choses à faire ce week-end à Montréal : 18 au 20 août

Pour l'occasion, les adeptes de musique country se sont donné rendez-vous et ont profité de l'ambiance festive qui émanait des lieux. Bien que l'événement est ponctué de danse en ligne, de performances explosives, de bières froides, de chapeaux et bottes de cowboy... C'est l'amour qui est tombé dans la mire de Silo 57.

Précédé d'Osheaga et Île Soniq, l'équipe de Silo 57 était à Lasso à la recherche des plus beaux couples de cowboys et de cowgirls.

• À lire aussi: [PHOTOS] Les 7 plus beaux couples vus à Cigale en fin de semaine

Voici donc les 8 plus beaux couples apperçus à Lasso en 2023.

1. Danika et Jean-Napoléan, ensemble depuis 3 mois

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

2. Catherine «Peach» Paquin et Antoine, ensemble depuis 4 ans

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

3. Jonathan et Yannick, ensemble depuis 13 ans en décembre

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

4. Josiane et Jonathan, ensemble depuis 11 ans et demi

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

5. Charlotte, Michael (et bébé), ensemble depuis 7 ans

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

6. Alanis et Joël, ensemble depuis 5 ans

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

7. Jason, son cigare et Marcia, ensemble depuis 15 ans

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

8. Shanie et Fred, en fréquentation

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Ne manquez pas ces vidéos:

s

s