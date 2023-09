Airbnb: Une cabane «A-frame» parfaite pour profiter des couleurs cet automne

Les feuilles tournent au rouge-orange, le temps se rafraîchit et les pumpkin spiced lattes sont de retour chez Starbucks. Avons-nous besoin d’autres raisons pour convoiter une petite escapade automnale? Certainement pas!

Airbnb

Et ça tombe bien parce que nous avons déniché une petite cabane «A-Frame» complètement adorable et parfaite pour un séjour des plus paisibles. Préparez-vous, ça sent le chaï, les couvertures de laine et les feuilles mouillées jusqu’ici!

C’est sur un terrain de plus de 3 acres situé en bordure du East Lake, en Nouvelle-Écosse, qu’est niché ce mignon chalet.

Jacuzzi, vue sur le lac, poêle à bois et foyer extérieurs sont tous des atouts de la propriété qui en font un lieu très convoité.

Il s’agit d’ailleurs d’un parfait chalet pour une escapade entre amis ou en famille puisque le logement peut accueillir jusqu’à 6 personnes. On y retrouve deux chambres, trois lits et une salle de bain complète. Les animaux de compagnie y sont également les bienvenus!

Plusieurs combinaisons de dates sont toujours disponibles en septembre, en octobre et en novembre avec des prix variant autour de 280$ la nuit. Vous pouvez réserver votre séjour juste ici.

Airbnb

Comme si ce n’était pas déjà assez tentant, on retrouve au moment d’écrire ces lignes des vols aller-retour Montréal-Halifax sous les 100 dollars sur le site internet de Flair Airlines. Plus d'excuses!

Middletone, Nouvelle-Écosse

Aux alentours de 280$ par nuit, selon la saison

6 voyageurs/2 chambres/3 lits/1 salle de bain

Réservez votre séjour ici

