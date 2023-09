SOUK MTL: Voici tous les artisans qui seront présents au marché le plus populaire en ville

Après une année de pause « pour se recentrer et innover », Souk MTL annonce son grand retour pour une 19e édition cet automne!

• À lire aussi: 10 artisans à ne pas manquer au Puces POP édition festival 2023

• À lire aussi: 11 chalets à louer toujours disponibles pour l’Action de grâce

Depuis 2003, la foire la plus courue en ville met en lumière les artisans d’ici lors d’une fin de semaine où les trouvailles et les rencontres se font nombreuses.

Vêtements, objets pour la maison, papeterie, bijoux et petits délices: tout y est (et surtout, tout y est particulièrement beau!).

« Nous sommes de retour pour poursuivre notre vision d’un espace et d’une plateforme inspirés par les histoires des artisans et la beauté des objets qui ont jailli de leur cœur, de leur tête et de leurs mains », peut-on lire sur le site internet du Souk.

Cette année, le marché créatif se tiendra du 29 novembre au 3 décembre 2023. Le lieu sera dévoilé sous peu.

Sans vouloir précipiter les choses, il faut avouer que ça donne hâte d’attaquer sa liste de cadeaux de Noël!

Voici tous les artisans à découvrir cette année:

Akorana

Allo Simonne

Amulette

Appareil Atelier

Apprenti Organik

Atelier Ecluse

Atelier Hotel Motel

Baltic Club

Beside

Blass

Brownstone Playhouse

Chiron Studio

Cocomelo

Coming Age

Coop Établi

Cyrc

Elisa C Rossow

Embody

Esser

Felixe Carole Dicaire

Fou du Cochon

FusionF

Gabriel Page

Harywxyz

Inat

Jacques & Anna

Janice Cormier

Josie Daisy

L.L.Y

La société des plantes

Laboratoire Textile

Le Mélèze

Lea & Nicolas

Les éditions du passage

Low Poly Paper Kits

MDT Mobilier

Magazine Ligne

Maisonette

Margot

Martine Dupuis

Mes Petites Lunes

Milo & Dexter

Mimi Larouleuse

Monsieur Ed

Nadine Hajjar

Nicolas Sangaré

Nina Janvier

Noémiah

Nos Cabanes

Olbrich

Pas Mon Style

Pia Metni Art

Qantu

Reggyyy

Roxane Charest Atelier

Soie Lait

Spline

Studio Adé

Studio Sisu

Super Grand

Tokyo Bag

Vaste

Veri

Verre d'onge

Viva Panettone

Vivi Lamarre

Zap Studio

Zeynep Boyan

Du 29 novembre au 3 décembre

Entrée gratuite

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur TikTok, Instagram et Facebook!

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s