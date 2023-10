Cette étude dévoile les meilleures villes où faire le party au Québec, et Montréal n’est pas dans le top 3

Une étude commandée par Uber dévoile les cinq villes les plus festives du Québec. Contre toute attente, la ville de Montréal n’occupe pas la première place du classement. La métropole ne se positionne même pas dans le top 3.

Uber s’est basé sur le volume de courses commandées entre 22h et 2h du matin pour établir son classement.

L’étude révèle également que les personnes en lendemain de veille commandent majoritairement un bol de poulet grillé et riz (1e place), de la poutine (2e place), un bol shawarma (3e place), une boîte de beignets puffs (4e place) et un cappuccino glacé (5e place) question de se remettre de leur brosse.

Ces découvertes sont fondées sur le volume de commande entre 9h et 13h les samedis et dimanches.

Aussi, l’étude révèle que les soirées les plus achalandées de l’année furent celles de la longue fin de semaine du mois de mai, la première fin de semaine de juillet (fête du Canada) et la soirée du Nouvel An.

Voici donc sans plus attendre le TOP 5 des villes les plus festives du Québec, selon Uber.

1. Sherbrooke

La ville qui est le plus «sur le party» au Québec n’est donc nulle autre que Sherbrooke. Êtes-vous d'accord?

2. Gatineau

Allô la surprise! Gatineau déclasse Québec (qui était en deuxième position en 2022). Vite comme ça, on peut expliquer ce haut classement si on considère que leurs voisins à Ottawa en Ontario doivent avoir 19 ans pour consommer de l’alcool, et que l’heure de fermeture des bars est à 1h du matin. On se doute que plusieurs doivent traverser vers le Québec pour fêter jusqu’aux petites heures.

3. Québec

Population de Québec, félicitez-vous pour cette 3e position! On se doute que les soirées qui s’étirent au Dagobert ou au Shaker ont eu raison de cette haute position.

4. Montréal

Une autre surprise ici! Montréal occupe le 4e rang contre toute attente. Placardée de bars à karaoké, bars, buvettes, cabarets burlesques et pubs, on s’attendait certainement à retrouver la métropole dans ce palmarès.

5. Trois-Rivières

Avec l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Cégep de Trois-Rivières, il n’y a pas de doute que la population étudiante fait vibrer la ville de Trois-Rivières. Un détour sur la rue des Forges s’impose si vous cherchez à vous éclater!

