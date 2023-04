Pour une soirée entre amis ou en amoureux autour d’un bon drink, il y a des endroits incontournables à Québec qui nous proposent des classiques enivrants et des spécialités originales.

Voici 8 endroits pour les meilleurs cocktails à Québec:

Ce restaurant-bar de quartier est ouvert jusqu’aux petites heures pour vous offrir des cocktails tropicaux et des classiques revisités qui mettront en valeur les meilleurs rhums. Sans exagération, l’un des meilleurs pina colada au monde!

104, rue Saint-Vallier Ouest

Ce lieu inclusif et branché de la ville de Québec propose son célèbre Pichet de l’amour composé de Rev bleu et de Smirnoff ice. Vous retrouverez sur la nouvelle carte des cocktails: Le Tampico, un heureux mariage entre l’amertume et le sucré, et Le Elderflower avec son succulent côté floral parfait pour l’été.

815, rue Saint-Augustin

Une taverne japonaise moderne, épurée et tout simplement charmante. Des créations originales faites à base de purée de prune au vermouth, bitter au chocolat, feuille de shiso et de purée d’avocat. Aussi une belle carte de mocktails à découvrir!

670, rue Saint-Joseph Est

Avec sa cuisine mexicaine et ses cocktails flamboyants, rien de mieux pour faire la fête. Mention spéciale pour la Spicy Margarita, le Pisco Sour (pisco, lime, sirop, angostura) et le Deer & Beer (margarita et Sol)!

222, rue Saint-Joseph Est

Les cafés de spécialité sont à tomber! Leur comptoir à cocktail est un incontournable à Québec et sachez que si vous aimez les spritz, le leur est inoubliable.

181, rue Saint-Vallier Est

Quand boire et manger prend tout son sens! La carte des cocktails, toujours en changement et jamais banale, se veut originale, distinguée et électrisante. Vous voudrez goûter à tout!

1039, 3e Avenue

Avec sa vue stupéfiante sur le fleuve Saint-Laurent, le centenaire Bar 1608 du Château Frontenac offre des produits d’exception et des saveurs locales. Ici, des cocktails classiques ou réinventés.

1, rue des Carrières

À L’Atelier, les tartares et les cocktails sont mis de l’avant. L’endroit qui se veut chic et décontracté à la fois, mise fort sur la mixologie et les créations d’ici. Des cocktails sucrés, tantôt herbacés et parfois amers.

624, Grande Allée Est

