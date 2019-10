Ce bar de Montréal fera jouer la chanson «Africa» de Toto toutes les 15 minutes pendant 2 soirées complètes

Sortez vos plus beaux atours et faites vos vocalises, car la Taverne Cobra organise deux autres soirées en l’honneur de la chanson Africa de Toto, et ça promet d’être mémorable!

En effet, les 8 et 9 novembre prochains, le DJ du célèbre bar du boulevard Saint-Laurent aura la lourde tâche de faire jouer le succès Africa de Toto toutes les 15 minutes. That is all.

Dès 23 h et jusqu’à la fermeture du bar, les adeptes de cette chanson pourront se «shaker» le pompon sur le dancefloor ou encore boire quelques bières pour oublier que ça fait déjà environ 15 fois que la chanson joue.

Tous les détails de cette incroyable soirée ici.

Taverne Cobra

6584 boul. Saint-Laurent

