Une soirée ciné-boisson spéciale Mean Girls aura lieu en septembre à Montréal

Si le film Mean Girls est votre classique à écouter avec votre gang de filles, vous ne voudrez pas manquer la prochaine soirée organisée par Drunken Cinema MTL.

Le 12 septembre prochain au bar Le Ritz PDB, vous pourrez écouter ce film culte, mais pas juste avec du popcorn. Oh non! Drunken Cinema MTL vous invite à jouer à un jeu de boisson, question de rendre le tout encore plus intéressant, mais surtout encore plus drôle!

Imaginez-vous, un peu pompette, en train de regarder la scène du Winter Talent Show où les Santa’s Helpers font leur petite danse avec la Cool Mom, Amy Poehler, qui danse et filme en même temps. Impossible de ne pas hurler de rire!

L’évènement ne se déroule (malheureusement) pas le 3 octobre ni un mercredi, mais vous êtes tout de même invité à revêtir votre plutôt beau outfit rose de 2004!

Pour participer à cette soirée, vous devrez débourser 8$. Ce prix comprend votre entrée ainsi que les cartes et les accessoires pour participer au jeu de boisson. Les portes ouvrent à 19h et le film sera présenté en version originale à 20h.

Impossible de manquer cette soirée, ça va être tellement «fetch», comme dirait Gretchen!

Mean Girls au Druken Cinema MTL

Bar Le Ritz PDB – 179, rue Jean-Talon Ouest

12 septembre dès 19h