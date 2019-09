Il existe un hôtel de luxe pour chiens avec spa, café et piscine à Montréal

Et si on vous disait que votre chien aussi peut vivre un séjour au spa le temps d’un week-end?

C’est exactement le genre d’expérience que propose Doggieville, un complexe hôtelier canin qui est installé dans le sud-ouest de Montréal.

Doggieville est une réelle «ville de chiens» comme le veut son nom. Dans la même bâtisse, vous trouverez un hôtel de luxe où votre pitou peut séjourner dans une fabuleuse suite, le Spaw Chloé qui est en fait un salon de toilettage, le Café Ruby où votre animal et vous pourrez partager un repas en tête-à-ête, une piscine thérapeutique intérieure pour que votre chien se dégourdisse les pattes au besoin, puis finalement une boutique de produits pour animaux.

Depuis le mois d'août, le complexe peut également se vanter d'avoir la présence de l'éducateur canin Jean Lessard dans son équipe. Ce dernier a plus de 25 ans d’expérience et anime l’émission On s’aime en chien. Si vous voulez corriger certains comportements de votre chien, c’est votre homme!

Le mot d’ordre de Doggieville est tout simplement d'offrir la meilleure des visites à votre pitou. L’équipe de l’établissement est composée d’amoureux des chiens. Ces derniers sont traités aux petits oignons, nul doute!

Votre animal n’est pas obligé de passer une nuit dans une suite de luxe pour que vous et lui puissiez profiter des installations du complexe. Les tarifs diffèrent selon les expériences, alors il vaut mieux téléphoner avant de vous y rendre pour obtenir les informations nécessaires.

Doggieville

3824, rue Saint-Patrick, Montréal

*Photo de couverture: Instagram @m.jaybee