Starbucks dévoile son menu des Fêtes et donne des tasses réutilisables gratuites cette semaine

Chaque année, on a hâte de voir ce que Starbucks nous réserve pour le temps des Fêtes!

À partir du jeudi 7 novembre, tout le menu festif se mettra en place dans les succursales Starbucks. Cette année, il y a 3 nouveaux modèles de tasses jetables.

Premièrement, il y a celle à pois.

Ensuite, la «danse joyeuse», avec les mots en rouge et vert sur une tasse blanche.

Et, finalement, celle à motif de canne à bonbon.

Attention, c'est surtout ici que le fun embarque! Si vous commandez une boisson des Fêtes le 7 novembre, Starbucks vous DONNE une tasse réutilisable gratuite!

Ensuite, pendant tout le temps des Fêtes, soit du 7 novembre au 7 janvier, si vous commandez une boisson avec votre tasse réutilisable festive, vous aurez droit à 0,50 $ de rabais sur le grand format!

Les boissons seront: le latte au caramel brûlé, le latte à la châtaigne pralinée, le latte au lait de poule, el latte au pain d’épice et, bien sûr, le moka à la menthe poivrée. Miam!

En matière de bouffe, en plus du panini des Fêtes à la dinde et farce, de la barre Bliss aux canneberges, du gâteau au pain d’épices et des gâteaux-suçons festifs, le fameux biscuit bonhomme de neige est de retour.

Ça commence le 7 novembre, ne manquez pas ça!