Les meilleurs bars à vin nature du Québec pour bien boire partout où vous allez

Pour les tripeux de vin nature (qui sont légèrement snobs), pas question de quitter Montréal à moins d'avoir trouvé un resto ou un bar qui sert des produits à la hauteur de leurs attentes.

Heureusement, la vague nature semble avoir envahi le Québec et de plus en plus d'établissements à travers la province proposent de surprenantes cartes de vin nature ou bio. Pas de panique! Peu importe où vous irez durant votre prochain week-end hors de la ville, vous devriez être en mesure de siroter une bonne bouteille (ou 2).

Cette liste de restaurants et de bars à vins vous permettra d’être en mesure de bien boire, peu importe où vous êtes au Québec.



Voici donc où boire du vin nature partout au Québec!

Si vous êtes de passage dans la magnifique région de Rimouski, un arrêt à la buvette Les oiseaux rares s’impose. Vous y trouverez une magnifique sélection de vins d’importation privée et une ambiance festive qui vous donnera envie de commander un verre de plus... Une belle adresse à découvrir!

130 rue Saint-Germain Est, Rimouski





À Laval, le Oregon bar à vin peut se vanter d’offrir une carte de vin nature pas piqué des vers. En plus de sa sélection alléchante de bouteilles de vin, vous y trouverez un menu d’assiettes à partager où les produits locaux sont à l’honneur.

241 boulevard Curé-Labelle, Sainte-Rose



Des vins vivants, du nature, du bio... Pas de doute, Le Chardo situé à Bromont propose une carte de vin intéressante et funky qui saura vous surprendre et vous faire vivre une expérience en soi. En cuisine, l’aspect local est mis de l’avant et les petits producteurs y sont à l’honneur. Un bel endroit où s’offrir une soirée en amoureux.

606 rue Shefford, Bromont



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le Comptoir se veut un restaurant «plus local que local» et un bar à vin nature où la sélection vous fera saliver. Avec son menu qui évolue selon les saisons, Le Comptoir propose une cuisine du terroir savoureuse et en fraîcheur qui encourage les producteurs locaux.

210 rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

Si vous êtes de passage dans la magnifique ville de Québec, un arrêt au bar à vin Le Renard et la Chouette s’impose. Sur son menu vous trouverez une panoplie de plats à partager et aussi quelques options végétariennes, dont un plateau composé de houmous, de champignons marinés et d’olives tout à fait délicieux. Côté vin, les produits nature et bio y sont à l’honneur et l’ambiance est toujours festive!

125 rue Saint-Vallier Ouest, Québec

Plateau de charcuteries et de fromage, assiettes de mozzarella di bufflonne, bourgots, poutine de gnocchis et plus encore. Le menu du bar à vin Liège de Repentigny n’est pas plate du tout. Le service convivial et l’ambiance chaleureuse de l’établissement vous feront certainement passer une très bonne soirée!

465 rue Notre-Dame, suite 108, Repentigny



Avec ses arbres matures, ses habitants sympathiques et son architecture anglo-saxonne, Hudson fait partie de ces villes qui charment instantanément. Pour les amateurs de vin et de bonne bouffe qui sont de passage dans la région, le Furley est un incontournable. En plus de ses petits plats à savourer et de sa belle carte de vin, le Furley est aussi une boulangerie et une boucherie où tout est fait «maison». À ajouter à votre carnet d’adresses!

411B Main Road, Hudson



Davantage un restaurant qu’une buvette, le Bistro Côté Est propose des plats abordables d’une grande finesse. Sur sa carte des vins, les produits nature et bios y sont à l’honneur. L’été, la grande terrasse du restaurant qui fait face au fleuve vous permet de profiter des plus beaux couchers de soleil de la région. Une adresse à essayer absolument!

76 avenue Morel, Kamouraska



La Picole de Sherbrooke, c’est un tout nouveau bar à vin où l’on peut «picoler» sans se ruiner. C’est en fait le bar du restaurant Baumann et donc, la destination parfaite où continuer votre soirée après avoir mangé. Vous y trouverez une belle gamme de vins d’importations privées et de bières.



138 rue Wellington Sud, Sherbrooke

Avec sa jolie terrasse privée, ses 150 choix de bières de microbrasserie et sa vaste sélection de vin nature, la Buvette du Centro est la destination parfaite pour siroter un verre à Sherbrooke. Vous y trouverez également une belle sélection de gins québécois. Etn plus, son décor est tout à fait «instagrammable»!

117 rue Wellington Nord, Sherbrooke

À Gatineau, le bar à vin de la 2e meilleure sommelière au monde, la Québécoise Véronique Rivest, est la destination idéale pour les amoureux du vin. Vous y trouverez évidemment une carte de vin alléchante et une offre culinaire où les produits locaux sont à l'honneur.

88 Rue Montcalm, Gatineau

Avec sa cuisine de saison, le bar à vin Deux situé à Sainte-Thérèse souhaite mettre en valeur les ingrédients les plus frais qui soient. Vous pourrez y commander quelques plats végétariens et profiter d'une formule «à partager» qui vous permettra de goûter un peu à tout.

2 Rue Turgeon, Sainte-Thérèse

Ne manquez pas nos dernières capsules!