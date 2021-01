Un concert gratuit de l’OSM diffusé ce dimanche

Ça y est, l’annonce du prochain directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Montréal a été faite plus tôt cette semaine. C’est Rafael Payare qui prendra le relai après le départ de Kent Nagano.

Afin de se présenter aux Montréalais et Montréalaises, Rafael Payare participera à un tout premier concert virtuel ce dimanche 10 janvier.

Dès 14h30, Rafael Payare dirigera le Carnaval romain de Berlioz et la Symphonie no 1 en do mineur, op. 68 de Brahms.

Le concert sera diffusé en direct ce dimanche 10 janvier à 14h30. Le concert devrait durer un peu plus que 50 minutes.

Une belle activité à s'offrir sans sortir de chez soi!

Vous pouvez assister au spectacle via ces deux liens :

Tous les détails du concert ici.

