Black Love Market: un marché de petites entreprises «black owned» au Bar Pamplemousse

Le Bar Pamplemousse accueillera un marché de petites entreprises «black owned» les 12 et 13 février prochains.

• À lire aussi: Sept restaurants «black owned» de Montréal où la bouffe est trop bonne

C’est l’occasion idéale de découvrir les talents des artisans d’ici et, surtout, de faire quelques trouvailles.

Organisé par Occupy The Hood (OTH), le Black Love Market souhaite mettre en avant les entrepreneurs et les artistes noirs de Montréal.

On y retrouvera donc une foule de produits locaux, comme des vêtements, des accessoires mode et déco, et même des œuvres d’art.

Comme le Black Love Market se déroule au Bar Pamplemousse, il sera également possible de passer une commande à emporter.

Pizza, burgers, bières de micro, cafés et bouteilles de vin nature sont au menu!

Bar Pamplemousse

1579, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

12 et 13 février 2021, de 12h à 18h

