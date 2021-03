Café Venelle: un nouveau café pour les fins connaisseurs sur le Plateau

Bonne nouvelle pour les habitants de l’est du Plateau-Mont-Royal, car un tout nouveau café vient d’y ouvrir ses portes il y a quelques semaines.

Le Café Venelle qui se trouve dans l’ancien local du Esquina, sur l’avenue Papineau, se veut un petit établissement de quartier où l’on savoure du café de grande qualité.

«L’objectif premier derrière @venellecafe était d’offrir un café particulièrement bon, qui saurait plaire aux plus fins connaisseurs. À ce niveau, on peut se dire que l'objectif est atteint», peut-on lire sous une publication Instagram de l’entreprise.

On y retrouve du café excellent, et même un petit coin boutique avec des chandails et des sacs de café à vendre. L’entreprise souhaite même développer une ligne de vêtements streetwear locale.

De plus, les verres et les couvercles utilisés sont tous 100% compostables. Un petit plus à considérer!

4526, avenue Papineau, Montréal

