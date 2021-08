Un impressionnant marché alimentaire ouvre bientôt ses portes aux CF Promenades St-Bruno

Alors qu’on apprenait l’ouverture éventuelle d’un marché alimentaire aux CF Promenades St-Bruno en 2019, le marché au concept audacieux est enfin prêt à accueillir les foodies de la Rive-Sud de Montréal et d’ailleurs.

Cadillac Fairview

Installé dans l’ancien local du Target, l’endroit s’étend sur plus de 130 000 pieds carrés. Plusieurs restaurateurs populaires y tiendront des kiosques, et il vous sera possible d'y faire des achats et d'y casser la croute.

Cadillac Fairview

Cet investissement de 67,5 M$ du groupe Cadillac Fairview vise d’abord à créer un lieu de rencontre qui a à cœur l’achat de produits de terroir et la découverte culinaire.

Cadillac Fairview

Une esplanade extérieure, une cuisine pour les démonstrations culinaires et une zone de divertissement intérieure serviront à tenir une panoplie d’événements dans les années à suivre.

Parmi les 40 artisans, producteurs alimentaires et restaurateurs, on retrouve un Tommy Café, une microbrasserie Saint-Houblon, une succursale de la SAQ, ainsi que divers restaurants comme Küto, La Pantry par Dany Bolduc, Brûleries Faro, Le Spot Bistro, Le Local Dumpling, Théophile Bar à vin, La Bêtise, Vertuose et bien plus.

Définitivement une nouvelle destination gastronomique où il fera bon manger, boire et échanger sur la Rive-Sud!

L’ouverture officielle est prévue pour le jeudi 19 août à 10h.

CF Marché des Promenades

1, boul. des Promenades Saint-Bruno-de-Montarville, QC

Ne manquez pas nos vidéos:

s