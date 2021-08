15 adresses incontournables pour un dessert incroyable à Québec

Vous avez un penchant irrésistible pour les sucreries, les gâteaux et les tartes? Vous n’êtes pas les seuls! Il est si difficile de résister à un bon dessert fait avec amour.

Voici 15 adresses incontournables de Québec où aller vous sucrer le bec:

Chef pâtissière nationale de la SCCPQ en 2019 et en 2020, Gaël Vidricaire est une amoureuse de pâtisserie fine. Chaque visite à sa boutique est une occasion de découvrir une pâtisserie d'exception et de qualité supérieure qui s’adapte selon les saisons. Ses incroyables créations sucrées sont éphémères et changent de façon hebdomadaire; elle offre huit desserts en format individuel tous les jours.

200, rue Crémazie Ouest, Québec

Le Groupe La Tanière offre une option de commandes en ligne pour ses délicieux desserts inspirés d’un imaginaire ludique où se mélangent des saveurs nouvelles... Des desserts extravagants qui raviront vos papilles! Kerrmess peut compter sur l’expertise du chef pâtissier Jérémy Billy, qui a travaillé en France, en 2013, à la Table de Reine et qui est aussi passé par le réputé Ten Minutes by Tractor, près de Melbourne, en Australie.

36, rue Saint-Pierre, Québec

C’est la place pour les desserts originaux et délicieusement préparés. Parmi les spécialités: fondant choco-caramel, millefeuille, mignon au fromage New York et gâteau fondant choco-érable. Sur le site internet, vous verrez que Martin Dessert est offert dans plusieurs points de vente et qu’il offre aussi une boutique en ligne de desserts afin que vous puissiez commander et récupérer vos sucreries à la pâtisserie.

665, rue des Rocailles, Québec

Le café-boutique Ricardo se situe aux Galeries de la Capitale. En plus d’y trouver tous les produits du célèbre chef, il est possible d'y déguster des repas santé... de même que des sucrés. Parmi les desserts, pot de millefeuille au caramel salé et gâteau au fromage et au citron.

5401, boulevard des Galeries, local FM28-B, Québec

À l’espace gourmand Cacao 70, le chocolat est en vedette. Des gaufres, brownies, crêpes, crèmes glacées, pizzas... Il faut absolument goûter au moins une fois dans sa vie à la pizza triple chocolat: trois sortes de chocolat, fraises fraîches et bananes. Un monde de chocolat vous attend!

2450, boulevard Laurier, Québec

Ici, des tartes et desserts à emporter, à déguster dans le confort de votre salon et à partager, si le cœur vous en dit. Tarte au sucre, noix de coco, fraises-rhubarbe, framboises, pommes, citron et bien plus. Du côté des desserts: millefeuille vanille ou érable, sucre à la crème, carrés aux dattes, chocolatines, biscuits glacés à l’érable, etc.

553, boulevard Charest Ouest, Québec

Cette chaleureuse petite pâtisserie familiale vous propose des gâteaux savoureux, des classiques et des nouveautés. Parmi les gâteaux: framboisier, shortcake aux fraises, red velvet, carottes, etc. Du côté des tartes: amandes et caramel, mascarpone et framboises, au chocolat et à l’érable.

3280, chemin Sainte-Foy, Québec

La Pomme en Cage est un café gourmant, une crèmerie, une chocolaterie et une pâtisserie où les desserts se transforment en véritables oeuvres d’art. Miam! pour le gâteau au fromage new-yorkais, qui sort de l'ordinaire. De forme triangulaire, il est offert dans plusieurs saveurs délicieuses: citron crémeux, vanille de Madagascar, café Bailey’s, Amaretto, triple chocolat, etc.

837, avenue Royale, Québec

Gâteaux, tartes, macarons, chocolats fins, viennoiseries... tout pour satisfaire les becs sucrés. Le gâteau Rocher est à découvrir (biscuit noisette, mousse praliné et noisettes grillées), la Tarte multichoix vous permet de choisir six pointes à saveurs différentes et les macarons caramel de framboise sont tout simplement divins.

2144, rue de la Faune, Québec

7874, avenue Royale, Château-Richer

Un resto typiquement mexicain où l’on peut déguster un parfait chocolat chaud dont le cacao est importé du Mexique, une recette familiale de Carolina, la chef et copropriétaire! En combo avec les churros ou une quesadilla sucrée dans le beurre et le sucre avec mascarpone et coulis maison de fruits, c’est le bonheur.

643, rue Saint-Joseph Est, Québec

La déco, le menu et les thèmes sont inspirés des bistros français où le plaisir de bien boire et de bien manger est en avant-plan. Ici, plusieurs desserts réputés: la tarte au sucre, le gâteau double chocolat, la crème brûlée à la vanille et la tarte à la noix de coco.

Plusieurs adresses

Confiseries (crousti choco, cherry blossom, brownie red velvet, etc.), biscuits, produits glacés... et les réputés cupcakes. À noter que tous les produits sont sans arachides. Sélection de produits sans gluten, œufs, ni produits laitiers.

1660, rue de Bergerville, Québec

On connaît l’endroit pour ses cornets décadents. Un arrêt s’impose aussi pour le gâteau choco-caramel salé: trois étages de gâteau moelleux garnis d’une délicieuse mousse au chocolat caramel fleur de sel. Et que dire du gâteau à la barbe à papa: génoise moelleuse à la vanille, crème chantilly au chocolat blanc à saveur de barbe à papa et perles de sucre croquantes!

Plusieurs adresses

La Fudgerie, c'est une multitude de fudges, de friandises, de chocolats et de nougats qui s'offrent à vous! Plus de 80 variétés originales de fudges haut de gamme, des friandises enrobées de chocolat, une vaste sélection de thé, des produits du terroir et des saveurs en provenance du monde.

717, boulevard Louis-XIV, Québec

16, rue du Cul-de-Sac, Québec

De vraies crêpes traditionnelles bretonnes, salées ou sucrées, faites à base de sarrasin et accompagnées de salades ou de fruits. Parmi les choix sucrés: chocolat, poires et amandes, crème brûlée et bananes et chocolat.

481, rue Saint-Jean, Québec

