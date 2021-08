Pas pour rien que les émissions de cuisine sont si populaires. Au Québec, on adore cuisiner, recevoir et surtout, partager un bon repas entre amis. Plusieurs cours culinaires nous offrent la possibilité d’apprendre les meilleures techniques afin de concocter une foule de plats appétissants et différents.

Voici 6 endroits pour apprendre à cuisiner comme un chef à Québec:

Une expérience culinaire chaleureuse et authentique! Les cours visent à faire découvrir l’essence même d’un pays par des recettes, des histoires, des personnes et grâce au plaisir de partager la même table. ​Vous aurez le choix entre des ateliers chez Madame Germaine, à votre domicile ou en ligne.

En 2008, Ateliers & Saveurs devient la première école en Amérique du Nord à proposer des cours de cuisine (tapas, pâtisseries, cuisine du monde, etc.), de cocktails et des dégustations de vin sous le même toit. Les cours sont donnés par des professionnels passionnés du milieu de la restauration. Ici, attendez-vous à participer en touchant, cuisinant, confectionnant et en goûtant vos préparations sur place.

Ce sont des cours qui vous permettent de déguster un repas 6 services en plus de conserver un document rempli de recettes selon le thème que vous aurez choisi (asiatique, keto, végétalienne, indienne, etc.). Annie Caron offre aussi des thématiques de fin de semaine, par exemple, «Yoga et alimentation vivante».

En plus de l’option «chef à domicile», Esprit Gourmet est bien connu pour ses ateliers Menu Festif qui vous permettent de cuisiner un menu trois services avec vos collègues ou amis. Par la suite, le plus agréable pour les gourmands, ne reste qu’à déguster votre repas.

L’Académie culinaire propose une impressionnante variété de cours de cuisine: cuisine thaïlandaise, savoir cuisiner, BBQ, boulangerie, cuisine japonaise, camps d’été pour les enfants, cuisine indienne, cuisine mexicaine, etc. Sur le site internet, vous retrouverez une foule de recettes et des plats préparés que vous pourrez commander.

Des chefs d’expérience pour vous apprendre les meilleures techniques et vous donner de judicieux conseils pour la préparation et l’assaisonnement de mets. Initiation à la cuisine sous vide, la confection des pizzas, les desserts en verrine, la préparation des sauces, la cuisson des viandes, la cuisine au wok... plusieurs thématiques feront votre bonheur.

