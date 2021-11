Un party raclette s’organise au Village de Noël de Montréal ce mois-ci

Une cinquième édition de la fameuse Raclette party aura lieu le 29 novembre prochain au Village de Noël de Montréal.

Le site s’érigera à La Place du Marché, à quelques pas du Marché Atwater, dans le Sud-Ouest de Montréal.

Tous les ans, le Village de Noël réussit à attirer les adeptes du temps des Fêtes et permet à ceux-ci de découvrir plus de 50 artisans locaux et des produits du terroir délicieux dans une ambiance féérique.

• À lire aussi: Marchés de Noël: l’ultime liste d’endroits où faire votre magasinage des Fêtes

Cette année, le Village de Noël de Montréal vous invite à déguster une délicieuse assiette de raclette en plein air. Pour seulement 12$, vous pourrez déguster une assiette gastronomique de raclette qui met de l’avant le fromage de la Fromagerie Fritz. Pour 15$, vous aurez droit à l’assiette garnie avec charcuteries et pickles. Une option végétarienne sera aussi disponible au coût de 13$. C’est très abordable!

Vous pourrez déguster ce plat originaire de la Suisse autour des nombreux foyers qui seront disposés sur le site.

Comme le veut la tradition, une projection extérieure et gratuite du film «Un dîner de cons» sera offerte gratuitement à 18h.

C’est le moment parfait pour inviter vos amis à une date complètement magique. N'oubliez pas d’apporter des couvertures chaudes!

Avant la fermeture du site à 22h, profitez-en pour découvrir les kiosques de chocolats et vins chauds, gaufres, crêpes, marrons chauds, la cabane à sucre et le bar à huîtres.

Si vous désirez participer au party raclette, les organisateurs demandent de répondre «présents» à l'événement public publié sur Facebook et de réserver une plage horaire. La réservation et le respect de l’horaire sont essentiels au bon déroulement de l'événement. Les tranches horaires sont : 17h00 - 18h00 / 18h00 - 19h00 / 19h00 - 20h00 / 20h00 - 21h00 / 21h00 - 22h00.

Le passeport vaccinal est nécessaire pour participer à l’événement.

Pour son édition 2021, le Village de Noël de Montréal aura lieu tous les week-ends du 25 novembre au 19 décembre 2021.

Le Village de Noël de Montréal

Place du Marché (Atwater)

Rue Saint-Ambroise, entre la rue Sainte-Émilie et l'avenue Greene

Métro Lionel-Groulx

