Vous pouvez dormir dans une «bulle» tout près des chevaux à ce parc équestre

Un dôme transparent s’érige en pleine forêt, et vous pouvez y passer la nuit.

C’est l’expérience que propose le Parc Cavaland, situé à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, à moins de 2 heures de Montréal. L'endroit est si féérique que vous aurez rapidement l’impression de vous trouver dans le monde magique du père Noël.

Chevaux, nature et beauté hivernale promettent d’être au rendez-vous.

Dans le confort et la transparence d’une bulle, vous pouvez observer les beautés hivernales le temps d’une nuitée complètement unique.

Préparez-vous à observer les étoiles et vivre une expérience plus que romantique grâce à la vue de 360 degrés.

La bulle est équipée de draps et de couvertures chauffantes et d’un lit douillet pour la parfaite expérience de glamping. Vous trouverez à proximité les toilettes et les douches chauffées dans l'aile du grand théâtre accessible jour et nuit à une courte distance de marche.

Plusieurs sentiers de randonnée en montagne sont disponibles à proximité et vous avez la possibilité de faire une balade à cheval dans les sentiers.

Les bulles se trouvent dans une portion privée du site. Vous y trouverez un environnement naturel et intime et bien préservé.

Sous les -27 degrés Celsius, il est impossible de dormir dans les bulles. La date du séjour peut donc être décalée selon la température. Pour des raisons de confort, sécurité et d’efficacité, trois chauffages sont disponibles dans la bulle. Les frileux devront tout de même arriver préparés et apporter des couvertures supplémentaires.

Pour un séjour absolument féérique et romantique, pensez à réserver cette incroyable bulle lors de vos prochaines vacances.

Les prix de saison peuvent varier de 199 à 399$ par nuit. Votre réservation Airbnb vous offre aussi -10% sur les randonnées à cheval (54$+tx au lieu de 60$+tx par personne pour une heure en forêt avec guide).

