Ce restaurant de Montréal propose un menu caritatif, en solidarité avec la communauté ukrainienne

Devant l’horrible situation qui sévit en Ukraine, et avec un complet sentiment d'impuissance, l’équipe du Poincaré a décidé d'agir.

Comme le chef est de descendance ukrainienne, il a décidé de créer un menu caritatif qui célèbre ses origines et rend honneur à la cuisine de sa grand-maman, elle-même inspirée par le légendaire livre Traditional Ukrainian Cookery.

Ce menu est offert jusqu’au 19 mars et l’ensemble des profits des ventes de nourriture seront versés à l’organisme Canada Ukraine Foundation qui vient en aide à la population ukrainienne actuellement.

Le menu est composé de mets traditionnels comme des Pyrohy (pierogies), des Pyrizhky (pains fourrés), du Kielbasa (saucisses/charcuteries), du Borscht (un plat ukrainien et non russe!), des Holubtsi (cigares au chou), des Lokshyna (pâtes fraîches) et des Pampushky (beignet).

Le restaurant pousse encore plus loin sa mobilisation en organisant aussi une tombola à 2$. Le gagnant remportera un assortiment de la nourriture du menu caritatif.

Il n’y a aucune bonne raison de ne pas encourager cette initiative en allant déguster un bon mets typiquement ukrainien ou en faisant seulement un don à l’organisme Canada Ukraine Foundation.

Poincaré

1071 boulevard Saint-Laurent, Montréal

