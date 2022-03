Yatai MTL : Le festival de cuisine de rue et culture japonaise de retour cet été

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le très cool festival Yatai MTL sera officiellement de retour au mois de juin!

Les Montréalais, Montréalaises et touristes sont invités à découvrir la culture japonaise et sa cuisine de rue dans le Mile-End, plus précisément à l’espace public extérieur Marché des Possibles du 10 au 12 juin.

Bien que peu de détails aient été dévoilés au moment d’écrire ces lignes, on peut s’attendre à un évènement agréable et savoureux, comme lors des éditions précédentes.

En plus de la musique et de la bouffe de rue japonaise au Marché des Possibles, Yatai MTL revient aussi avec son fameux rassemblement de chiens Shiba Inu et Akita. La troisième édition du rassemblement aura lieu pendant le festival, soit le samedi 11 juin à 13h. Si vous désirez y faire participer votre chien, vous devez remplir le formulaire.

Un autre volet du festival aura lieu également du 6 au 12 juin. Il s’agit de La Semaine Japon qui est en fait un parcours regroupant des restaurants et des boutiques japonaises de Montréal. Une autre belle façon de voyager sans devoir prendre l’avion pendant des heures.

Yatai MTL – 10 au 12 juin 2022

Marché des Possibles

Rassemblement de Shiba Inu et Akita – 11 juin dès 13h

Marché des Possibles

La Semaine Japon – 6 au 12 juin 2022

Établissements participants à venir

