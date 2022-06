9 activités GRATUITES à faire durant le long week-end pour ceux qui restent en ville

Si l’envie vous prend de demeurer en ville cette fin de semaine, soyez sans crainte!

Une multitude d’activités gratuites animeront les quatre coins de la ville et rendront jaloux vos amis qui auront choisi de prendre la route en fin de semaine.

Voici donc 9 idées d’activités 100% gratuites pour occuper votre longue fin de semaine.

Le Festival de Jazz s’empare de la place des Festivals du 30 juin au 9 juillet avec une panoplie de concerts extérieurs gratuits qui risquent d’en attirer plusieurs. Tash Sultana, Corinne Bailey Rae, Kamasi Washington et bien plus seront de la partie en fin de semaine.

2. Regarder les Grands Feux Loto-Québec à partir d’Hochelaga-Maisonneuve

Le ciel scintille les samedis et mercredis soirs de l’été grâce aux Grands Feux Loto-Québec. Bien que le spectacle se déroule sur l’île Sainte-Hélène, au parc d’attractions La Ronde, il est possible de témoigner du spectacle depuis des terrasses perchées de Montréal, des ponts ou d’autres recoins de la ville. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le long de la rue Notre-Dame Est, vous trouverez de nombreux endroits pour vous installer et admirer le spectacle.

Ouvert depuis peu, le Théâtre de Verdure peut se targuer d’offrir des concerts gratuits cet été. En fin de semaine, c’est le spectacle «Les chants de l'île -10 chorales sous la direction d'André Pappathomas» qui sera présenté au parc gratuitement. L’entrée est libre. Le théâtre compte 2 500 places et les portes se fermeront lorsque tous les sièges seront occupés.

Samedi 2 juillet 2022 de 20 h 30 à 21 h 50

4. Voyager au Brésil (gratuitement) grâce aux Premiers Vendredis

Ce vendredi 1er juillet, le Brésil sera à l’honneur lors de l’événement qui rassemble de nombreux food trucks sur l’Esplanade du Parc Olympique. L’accès au site est complètement gratuit, et vous pourrez profiter d’une riche programmation culturelle sur la fameuse rue culturelle. L’ambiance sera chaude et survoltée avec des performances d’artistes. Il faudra débourser quelques sous par contre si vous désirez casser la croûte.

Voici l’horaire des performances:

Tupi Collective: de 16 h et 23h

Diogo Ramos: de 19 h à 19h

Samba Jeri : 21h à 21h30

Plus de détails ici

5. Danser sa vie au Village Au Pied-du-Courant

Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, les deux pieds dans le sable en bonne compagnie, profitez du site éphémère du Village Au Pied-du-Courant cette fin de semaine. L'entrée est gratuite, et vous donne accès à l’excellente programmation musicale et aux installations du site. Pitou est même le bienvenu. Food trucks et une cuisine du monde qui change toutes les semaines sont disponibles moyennant des frais.

En savoir plus

Renouez avec votre cœur d’enfant en assistant à une projection en plein air en fin de semaine. Le tout se déroule dans une ruelle du Plateau Mont-Royal. Il ne suffit que de consulter la programmation afin de trouver le film et le lieu qui vous parlent le plus. L’Ère de Glace et Rio sont présentés en fin de semaine. Bon cinéma!

C’est l’artiste Doras qui signe cette incroyable œuvre qui recouvre une grande partie de l’avenue du Musée au centre-ville. Profitez-en pour prendre de jolies photos afin de garnir votre «feed» Instagram.

8. Profiter du beau temps sur la plage de Verdun

Il annonce chaud, chaud et chaud en fin de semaine à Montréal. Pensez à profiter de la canicule les deux pieds dans le sable ou les foufounes dans l’eau à la plage urbaine de Verdun. Situé à un jet de pierre du métro de l’Église, préparez votre glacière et votre serviette pour une journée de pur bonheur à la plage.

9. Passer l'après-midi à jouer dans des jeux d'eau

Personne n'échappe au chaud lors des canicules à Montréal. Profitez-en pour rallier votre gang au parc le plus proche afin de profiter des jeux d'eau qui offrent un rafraîchissement gratuit. Avec un petit BBQ et des prêts-à-boire à base de gin bien froids, voilà là le bon plan de la fin de semaine.

