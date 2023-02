Mont Gosford: tout ce qu’il faut savoir sur la fameuse montagne où Lucie Rhéaume a débuté son “Winter Expedition”

Chaque hiver, la créatrice de contenu Lucie Rhéaume nous amène avec elle dans ses aventures hivernales avec sa Winter Expedition Series, où on la voit surmonter les aléas de la saison froide dans des lieux complètement féériques.

• À lire aussi: Une randonnée de raquettes romantique sur le haut du mont Royal à la Saint-Valentin

• À lire aussi: 7 chalets scandinaves où l'on accepte les chiens, dans les Cantons-de-l'Est

Cette année, Lucie commence son périple au mont Gosford, soit le 7e plus haut sommet du Québec avec ses 1193 mètres d’altitude.

Le mont Gosford est situé à Saint-Augustin-de-Woburn, tout près des lignes américaines.

Plutôt méconnu, le mont de la région de l’Estrie possède un réseau de sentiers pédestres fort intéressant puisqu’il est assez vaste pour que les randonneurs de tous les niveaux y trouvent leur compte.

Il est également possible d’y faire de la raquette, du ski hors piste, du VTT, de la motoneige, de la randonnée avec chiens de traîneau, de l’ornithologie et de la chasse et pêche.

Du sommet de la montagne, on peut apercevoir la frontière américaine ainsi que le massif du mont Mégantic. D’ailleurs, celui-ci se trouve à seulement une trentaine de minutes de voiture.

Vous pouvez faire comme Lucie et décider d’y camper (en hiver comme en été!) ou louer l’un des mignons refuges du secteur pour aussi peu que 65$ la nuit en semaine ou 85$ la nuit durant les week-ends.

Vous trouverez les différentes options d’hébergement juste ici .

Courtoisie Mont Gosford - Refuge Morin

901, rang Tout-de-Joie, St-Augustin-de-Woburn

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s